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        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:24
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.N. (27) yönetimindeki 34 SG 2959 plakalı otomobil, Habip Soluk Bulvarı'nda K.U'nun (72) kullandığı 34 RJY 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.U. (63) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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