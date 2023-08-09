Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Akıncılar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı devam ediyor.

        Akıncılar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Koç, AA muhabirine, "TMO tarafından bugüne kadar 10 bin tonun üzerinde mahsul alımı yapıldı. 3 bin tonun üzerinde de alım yapılması bekleniyor." dedi.

        Koç, ayrıca TMO'ya Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar ve Şebinkarahisar ilçelerinde bulunan çiftçilerin randevu sitemine göre gelerek ürünlerini teslim ettiklerini söyledi.

        İlçede TOKİ tarafından yaptırılan 276 konutun inşası sürüyor.

        İnşası bitme aşamasına gelen konutların bu yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek
        Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek
        SESOB Başkanı Demirgil, yangında iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti
        SESOB Başkanı Demirgil, yangında iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti
        SCÜ'de "Nöroradyoloji" operasyonu yapıldı
        SCÜ'de "Nöroradyoloji" operasyonu yapıldı
        Sivas'ta yangın havuzuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Sivas'ta yangın havuzuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta bir evin garajında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
        Sivas'ta bir evin garajında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü