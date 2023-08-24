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        Sivas'ta yolcu otobüsünde 10 kilogram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:27
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        Sivas'ta yolcu otobüsünde 10 kilogram esrar ele geçirildi
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Yazyurdu mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Otobüste paketlere sarılmış 10 kilogram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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