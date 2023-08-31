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        Suşehri'nde asfalt çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:32
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        Suşehri'nde asfalt çalışmaları devam ediyor
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

        Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

        Yaklaşık iki aydır, ilçenin ara sokaklarında asfalt çalışması yapıldığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

        "Güzel bir çalışma ivmesi yakaladık. Söz verdiğimiz gibi sokaklarımızı tozdan, çamurdan kurtarmaya insana yakışır hale getirmeye devam ediyoruz. Yalnızbağlar ve Taşköprü mahallelerimizde birçok sokağımızın asfalt çalışmaları sona erdi. Çalışmalarımıza diğer sokaklarımızda devam edeceğiz. Yine alt yapısındaki eksikliklerini bitirme aşamasına geldik."

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