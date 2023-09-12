Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu en iyi tasarım ödülü aldı Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa'da düzenlenen 15. Uluslararası Robot Yarışması'nda en iyi tasarım ödülü aldı.

Okul Müdürü Süleyman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenler Nevzat Bulut ve Hüseyin Ala'nın danışmanlık yaptığı, öğrenciler Mustafa Bulut ve Harun Yahya Güler tarafından hazırlanan DALAN58 isimli su altı robotunun (ROV) kategorisinde "en iyi tasarım" ödülü aldığını söyledi.

Öğretmen ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Güler, "Özel eğitim okulu olarak elde edilen bu başarı sebebiyle uzun süredir emek veren öğrencilerimize, rehber öğretmenlerimize, sponsorlarımıza ve katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.