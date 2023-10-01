Zara'da öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi
Sivas'ın Zara ilçesinde Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği köydeki öğrencilere okul kıyafeti, kırtasiye ve çantadan oluşan eğitim seti hediye etti.
Sivas'ın Zara ilçesinde Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği köydeki öğrencilere okul kıyafeti, kırtasiye ve çantadan oluşan eğitim seti hediye etti.
Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim desteğinde bulundu.
Okul bahçesinde düzenlenen programda ilçe protokolü öğrencilere hediyelerini verdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Belediye Başkan Vekili Cem Bayrakçı, kurum amirleri, dernek yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.