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        Akıncılar'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:58
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        Akıncılar'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Akıncılar Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi işbirliği ile başlatılan doğal gaz alt yapı çalışmaları sürüyor.

        Proje kapsamında doğal gaz deposu ve basınç istasyonu dolum tankı sabitleme çalışması yapıldı.

        İlçedeki mahallelerde ise doğalgaz boru hattı döşeme işlemine devam ediliyor.

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