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        Akıncılar'da muhtarlar bir araya geldi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:07
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        Akıncılar'da muhtarlar bir araya geldi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı.

        Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığındaki toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda köy ve mahallelerdeki sorunlar görüşüldü.

        Diğer yandan Kaymakam Açıkbaş, ilçede kurulan halk pazarını gezerek, esnafla bir araya geldi.

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