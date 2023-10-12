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        Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:15
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        Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Zara Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sporcu öğrenciler basketbol, güreş, badminton, futbol, futsal, voleybol branşlarında gösteri oyunları sergiledi.

        Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, kurum amirleri ile öğrenci ve veliler katıldı.

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