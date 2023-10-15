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        GÜNCELLEME 4 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:03
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        GÜNCELLEME 4 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

        İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. (40) yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

        Kazada, Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut (58) olay yerinde hayatını kaybetti, aralarında sürücünün de bulunduğu 40 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, Gürün Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        - Yaralılar kaza anını anlattı

        Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yaralılardan Vedat Taş, gazetecilere, İstanbul'dan Bingöl'e gittiğini belirterek, "Otobüs hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Biz de bu hale geldik." dedi.

        İhsan Kırtepe ise kaza esnasında uyuduğunu söyledi.

        Otobüsün sürüklendiğini anlatan Kırtepe, "Uyuyordum, bir anda ses geldi. Arabanın sürüklendiğini gördüm." diye konuştu.

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