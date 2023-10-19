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        Sivas Valisi Şimşek'ten Muhtarlar Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:39
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        Sivas Valisi Şimşek'ten Muhtarlar Günü mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri ve ilk basamağının muhtarlık müessesesi olduğunu belirtti.

        Muhtarların, hem devleti hem de milleti temsil etme gibi önemli bir görevi üstlendiğini aktaran Şimşek, "Devletimizin muhtarlarımıza verdiği değerin bir ifadesi olarak muhtarlarımızın ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlar konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve çözüm yolları bulmak amacıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

        Şimşek, şunları kaydetti:

        "Devlet millet kaynaşmasının en önemli unsuru olarak görev yapan muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracılık rolü üstlenirken, aynı zamanda da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi de yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini büyük fedakarlıkla ve özveri ile yürüten tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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