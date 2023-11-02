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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Belediye Başkanı Şen'i ziyaret etti

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Belediye Başkanı Hasan Şen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:07
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Belediye Başkanı Şen'i ziyaret etti
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Belediye Başkanı Hasan Şen'i ziyaret etti.

        Kaymakam Açıkbaş, kurum amirleri ile Başkanı Şen'i makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Açıkbaş, Başkan Şen ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, Akıncılar'ın gelişmesi için çabaladıklarını söyledi.

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