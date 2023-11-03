Ulaş'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, okulları ziyaret etti.

Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve şube müdürleri ile ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek okul müdürlerinden bilgi aldı.

Öğrencilerin güzel bir ortamda eğitim görmesi gerektiğini belirten Zafer, "Ülkemizin geleceği iyi yetiştireceğimiz, geleceğimizi teminat altına alan, bayrağını, vatanını seven iyi nesillerle mümkün olacaktır. Kaymakamlık olarak ilçedeki başarının arttırılması için eğitim öğretime gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Zafer'e ziyaretinde, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz da eşlik etti.

- Kurs binası tadilattan geçirildi

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, işçilik maliyetini düşürmek için kurs binasında tadilat gerektiren işleri kendisi yaptı.

Kursiyerlerin iyi bir ortamda eğitim görmesi için çalıştıklarını aktaran Coşgun, "Binanın fiziki yapısını incelerken çatıda tahliye bacasının tuğlalarının yıprandığını gördüm. Malzemelerin bir kısmını kendimiz alarak, bir kısmını da başka yerden tedarik edip bakımını yaptık." ifadesini kullandı.