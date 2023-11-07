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        Şarkışla'da öğrenciler, Filistin'e destek için kermes düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:23
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        Şarkışla'da öğrenciler, Filistin'e destek için kermes düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

        15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri Gazze'ye ulaştıracak.

        Okul Müdürü Gökhan Yağcı, Gazze'de çocuk ve kadınların hedef alındığı söyledi.

        Okulların ve hastanelerin bombalandığına dikkati çeken Yağcı, "Müslüman kardeşlerimize bir nebze de destek olabilmek için okulumuzda veli, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla kermes ve yardım kampanyası düzenledik. Kermesten elde edilen gelirin tamamını Filistin'deki kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

        Kermese, Şarkışla Belediye Başkan Yardımcı Atilla Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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