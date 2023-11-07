Şarkışla'da öğrenciler, Filistin'e destek için kermes düzenlendi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri Gazze'ye ulaştıracak.

Okul Müdürü Gökhan Yağcı, Gazze'de çocuk ve kadınların hedef alındığı söyledi.

Okulların ve hastanelerin bombalandığına dikkati çeken Yağcı, "Müslüman kardeşlerimize bir nebze de destek olabilmek için okulumuzda veli, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla kermes ve yardım kampanyası düzenledik. Kermesten elde edilen gelirin tamamını Filistin'deki kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Kermese, Şarkışla Belediye Başkan Yardımcı Atilla Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.