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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:27
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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

        VavaCars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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