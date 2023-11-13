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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:41
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        İl merkezi ve Şarkışla ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 175,77 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 1500 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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