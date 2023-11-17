Sivas'ta bozkırın ortasına sera kuran girişimci 40 ton domates hasat etti

SERHAT ZAFER - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, köyündeki 2 dönüm araziye sera kuran girişimci 40 ton domates hasat etti.

Antalya'da kiraladığı seralarda marul, maydanoz gibi yeşillik üretimi yapan Mehmet Arslan, yaz dönemlerinde geldiği memleketi Ulaş ilçesi Ekincioğlu köyünde hayali olan serayı kurmaya karar verdi.

Oğlu ve damadının desteğiyle köyünde 2 dönüm alana sera kuran Arslan, sondajla arazisinde su çıkardı.

Köyünün kıraç topraklarına kurduğu serada ürettiği 40 ton domatesi Sivas'ta manavlara satan Arslan, domates hasadının ardından ektiği marul ve maydanozu da hasat etmeye hazırlanıyor.

Mehmet Arslan, AA muhabirine, köyüne sera kurma hayalinin gece rüyalarına girdiğini söyledi.

Akraba ortamında bulundukları sırada fikrini yakınlarıyla paylaştığını belirten Arslan, oğlu ve damadının desteğiyle bu hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Köyünde bir ilki başardığını anlatan Arslan, "Bu sene domatesle başladık, geliştirmeyi düşünüyoruz. Domates hasadından sonra deneme amaçlı marul ektim. Biber ve salatalık ürettim, 40 tondan fazla domates ürettim. Dallarında 6-7 ton daha domates var." dedi.

- "Köyümüzde toprağımızı işliyoruz"

Arslan, ürettiği domatesleri Sivas'ta sattığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Allah'a şükürler olsun olmazı başardık. Serayı kurarken 'olmaz, sen delirdin mi, ne serası kuruyorsun' dediler. Çok laf söyleyen oldu ama dinlemedim. Pişman değilim, benim için çok iyi oldu. En azından köyümüzde toprağımızı işliyoruz ve 3-5 kuruş para kazanıyoruz. Masrafımız bayağı oldu, domates üretimi masraflı. Deneme amaçlı ektiğimiz için masraftan kaçınmadık. Uğraştık, oldu ve emeğimizin karşılığını iyi kötü aldık. Devletten destek almadım ve kendi çabalarımla bu serayı kurdum, genişletmeyi düşünüyorum."

Arazideki su sorununu da sondajla çözüme kavuşturduğunu aktaran Arslan, "Görenler memnun kalıyor ve seviniyor. Domatesi alanlar da memnun kalıyor." diye konuştu.

Arslan, yaz sezonunda domates taleplerine yetişemediğini dile getirerek, köylüleri sera kurma konusunda teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

Rüyasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Arslan, "Her yerde domates oluyor, köyümüzde de deneyelim dedim. Ne kaybedeceğiz düşüncesiyle getirip yaptık ve rüyam gerçekleşti. Yazın yine buradayız, geleceğiz, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.