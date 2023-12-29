Suşehri'nde meydan projesi tamamlandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde eski hükümet konağı bölgesine yapılan kent meydanı projesi tamamlandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde eski hükümet konağı bölgesine yapılan kent meydanı projesi tamamlandı.
Projeyi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 2 bin 500 metrekare alanı kapsayan projenin tamamlandığını söyledi.
Yüksel, belediye olarak güzel bir çalışmaya imza atıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Şehirler insanlar gibidir, bedeni ve ruhu vardır. İlçemize nefes aldıracak, şehrin görünümüne önemli ölçüde katkı sağlayacak, şehrin odak noktası haline gelecek meydan projemiz tamamlandı. Halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Tabi ki bir takım eksiklerimiz vardır. İnşallah o eksiklerimiz de zaman içerisinde gidermiş olacağız."
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