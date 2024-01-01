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        Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

        Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:42
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        Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Eğrisu köyünde yaşayan Y.B. (70) ve Ç.B'den (58) haber alamayan akrabaları F.B. çifti evde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Y.B. ve Ç.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiftin cenazeleri, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Y.B. ve Ç.B'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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