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        Hafik'te çocuklara Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi sunuldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak belediye tarafından Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:32
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        Hafik'te çocuklara Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi sunuldu
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak belediye tarafından Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı.

        Hafik Spor Salonu'nda cambaz ve sirk ekibi çeşitli gösterilerini öğrencilerin beğenisine sunuldu.

        Kaymakam Yusuf Keten, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, eğitim öğretim hayatlarında başarı diledi.

        Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay da çeşitli etkinlikler hazırlayarak çocukların karne sevincini paylaşmak istediklerini söyledi.

        Denge şovları, sihirbazlık, Hacivat-Karagöz, palyaço gösterilerinin yer aldığı etkinliğe öğrenciler ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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