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        Akıncılar'da iki köy arasında mesafeyi kısaltacak yeni yol için çalışma başlatıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Doğantepe ile Yünlüce köyleri arasında mesafeyi kısaltacak yeni yol için çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:52
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        Akıncılar'da iki köy arasında mesafeyi kısaltacak yeni yol için çalışma başlatıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Doğantepe ile Yünlüce köyleri arasında mesafeyi kısaltacak yeni yol için çalışmalarına başlandı.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Doğantepe köyü ile Yünlüce köyü arasında 36 kilometre olan yolun kısaltılması için iş makineleriyle çalışmalara başladı.

        Çalışma tamamlandığında Doğantepe ile Yünlüce arasındaki yol 5 kilometreye düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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