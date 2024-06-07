Akıncılar'da iki köy arasında mesafeyi kısaltacak yeni yol için çalışma başlatıldı

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Doğantepe köyü ile Yünlüce köyü arasında 36 kilometre olan yolun kısaltılması için iş makineleriyle çalışmalara başladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Doğantepe ile Yünlüce köyleri arasında mesafeyi kısaltacak yeni yol için çalışmalarına başlandı.

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