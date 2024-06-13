Sivas'ta ambulansın çarptığı yaya yaralandı

Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen başka ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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