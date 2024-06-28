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        Hakan Arslan, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:44
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        Hakan Arslan, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

        Hakan Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2012-2013 sezonunda 24 yaşında Sivasspor'a transfer olduğunu anımsatarak, takım kaptanlığına kadar yükselerek, bu ailenin bir parçası olduğunu belirtti.

        Kırmızı-beyazlı formayı 11 sezon terlettiğini aktaran Hakan Arslan, "Sivasspor'da 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu, 4 kez Avrupa kupaları heyecanı, 1 kez Türkiye Kupası'nda gol krallığı, 1 kez TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşarken, 365 maçla bu forma altında en fazla maça çıkan isim olmayı başardım." ifadelerini kullandı.

        Hakan Arslan, çocuklarının bile kendilerini Sivaslı olarak tanıttığı bu şehirden ayrılmanın kolay olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu kulübün ve taraftarların benim için özel bir yeri var. Burada geçirdiğim her anı daima gururla hatırlayacağım. Bu benim için sadece bir futbol kariyeri değil, aynı zamanda bir aidiyet ve tutku meselesi oldu. Sezonun sonuna doğru benim hiçbir şekilde fikrim alınmadan, görüşme dahi yapılmadan 'Hakan Arslan, sezon sonu futbolu bırakarak teknik heyetimize dahil olacak' açıklaması yapıldı. Bu basiretsiz açıklamaları yapan ve benim kadar Sivasspor'a hizmeti bulunmayan yöneticilerin, benim kariyerim hakkında yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla takip ettim. Tüm bunlara rağmen Sivasspor'a olan sevgim ve saygım nedeniyle bugüne kadar susmayı tercih ettim. Bu açıklamaları taraftarımızın takdirine bırakıyorum."

        - "Yönetimimize kırgınım"

        Futbolculuk kariyerinde yeni bir sayfa açacağını belirten Hakan Arslan, "Bu kararı verirken zorlandım çünkü burası benim için gerçekten çok özel bir yer. Benim bu şekilde Sivasspor'dan ayrılmama sebep olan yönetimimize de kırgın olduğumu ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.

        Hakan Arslan, Sivasspor'a hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve bu kulüpte oynamaktan her zaman gurur duyduğunu aktararak, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Taraftarlarımıza, beni bu büyük camiaya kazandıran Rıza Çalımbay hocama, eski başkan vekilimiz her zaman bizlere abilik yapan Erdal Sarılar'a, kulüp personeline, Sivas ve spor medyasına, beraber forma terlettiğim tüm takım arkadaşlarıma, teşekkür etmek istiyorum. Onlarla birlikte oynamak, benim için unutulmaz bir deneyim oldu ve onlarla paylaştığım her zafer için kendilerine minnettarım. Yeni maceraya yelken açarken, Sivasspor'a daima en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu kulübün ve taraftarlarının her zaman kalbimde özel bir yeri olacak. Ancak futbolculuk kariyerimde yeni bir döneme başlama zamanı geldi. Futbol kariyerime bu yeni aşamada, yeni bir takımda ve yeni bir ortamda devam etme kararı aldım. Son olarak, Sivaslı Hakan Arslan olarak anıldığım bu şehirde, Sivasspor'a olan sevgim ve bağlılığım sonsuzdur. Kulübümün başarısı için bir Yiğido olarak daima destekçisi olacağım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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