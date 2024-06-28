Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Divriği ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
E.Y. yönetimindeki 34 SD 5127 plakalı hafif ticari araç, Divriği Tren İstasyonu yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.E, D.Ç. ve A.Y. yaralandı.
Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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