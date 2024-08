Bakan Işıkhan, Sivas'ta AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin geleceğine yönelen iç ve dış tehditler karşısında başta ekonomi, çalışma hayatı ve kalkınma hamleleri olmak üzere hemen her alanda büyümeye ve gelişmeye devam edeceklerini söyledi.

Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in yaklaşık 10 aydır adeta gözü dönmüş bir cinnet haliyle masumların kanını döktüğünü belirten Işıkhan, cani terör devleti İsrail’in yaptığı hiçbir katliamın yanına kar kalmayacağını ifade etti.

Sivas'ın, mevzu ülkenin bekası olduğunda gerekeni yapmaktan çekinmeyen tarihi kadim, kültürü kadim, vatanseverliği kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Sivas, geçmişten bugüne her daim ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin sembol şehirlerinden biri olmuştur. Ecdadımız Selçuklu’dan Osmanlı’dan beri bu topraklarda, nice mücadeleler nice zaferler görmüştür." diye konuştu.

Işıkhan, dünyadaki tüm mazlumların başını umutla çevirdiği Türkiye'nin her anlamda daha güçlük olması gerektiğini söyledi.

- "Her alanda büyümeye, gelişmeye devam edeceğiz"

"Bu hedeflere yürürken Türkiye’nin geleceğine yönelen iç ve dış tehditler karşısında başta ekonomimiz, çalışma hayatımız ve kalkınma hamlelerimiz olmak üzere hemen her alanda büyümeye, gelişmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak daha fazla istihdam, daha nitelikli işgücü ve daha sağlıklı bir çalışma hayatı için sizlerin de desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yediden yetmişe her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Mevcut sorunlarımızı kararlılıkla ve birlikte çözecek, her kilometrede vites yükseltmeye devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve sürekli yenilenme anlayışı AK Parti’nin en büyük özelliğidir, bunu unutmamalıyız. Yereldeki kalkınma gücümüzü geneldeki çalışmalarımızla destekleyip Sivaslı vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bu noktada bakanlık olarak istihdam odaklı yeni projelerimize Sivas’tan daha fazla katılım ve destek bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak merkez teşkilatımızda ve il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim."