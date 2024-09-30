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        Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftasını kutladı

        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:30
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        Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftasını kutladı
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        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

        İtfaiyeciler Haftası nedeniyle itfaiye personeliyle bir araya gelen İçli, itfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

        Özverili çalışmalarından dolayı itfaiyecilere teşekkür eden İçli, "Mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını riske atarak cesaretle mücadele eden, insanların can ve mal güvenliğini düşünen kahraman itfaiyecilerin gününü kutluyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.

        İtfaiye eri Mustafa Çağlak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İçli'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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