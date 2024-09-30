Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla bir araya geldi
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.
Zafer, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerde yapılan çalışmalar ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı.
Köyleri daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini dile getiren Zafer, bu konuda muhtarlarla elbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.
Toplantıda muhtarlar sorunlarını iletti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.