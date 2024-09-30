Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla bir araya geldi

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

        Zafer, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerde yapılan çalışmalar ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

        Köyleri daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini dile getiren Zafer, bu konuda muhtarlarla elbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

        Toplantıda muhtarlar sorunlarını iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftasını kutladı
        Ulaş Müftüsü İçli, İtfaiyeciler Haftasını kutladı
        Golbol Kadınlar 1. ve 2. Lig müsabakaları Sivas'ta başladı
        Golbol Kadınlar 1. ve 2. Lig müsabakaları Sivas'ta başladı
        Sivas'ta devrilen çapa motorundaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen çapa motorundaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (3)
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (3)
        Sivasspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (2)
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (2)