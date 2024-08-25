Hafik'te parke taşlarla 300 metrekare boyutunda Türk bayrağı yapıldı

Köylerine birçok hizmetler yaptıklarını belirten Kamış Köyü Gençlik Kolları Başkanı Fevzi Navruz, "Bunlardan bayrağımıza sevgimiz, köyümüze bağlılığımız nedeniyle köyümüzün her yerinden görülebilen yere 300 metrekare boyutunda Türk bayrağı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlçeye 22 kilometre mesafede bulunan köyün yerleşim yerinden yaklaşık 100 metre yükseğindeki bir bölgeye, Hafik Kamış Köyü Gençlik Kolları tarafından parke taşlar dizilerek 300 metrekare boyutunda Türk bayrağı oluşturuldu.

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