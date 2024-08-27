Suşehri'nde boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde boş ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde boş ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta E.E'ye ait 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, olay yerine giderek, yangının çıkışı hakkında bilgi alırken, evi yanan E.E'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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