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        Suşehri'nde boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde boş ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:02
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        Suşehri'nde boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde boş ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta E.E'ye ait 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, olay yerine giderek, yangının çıkışı hakkında bilgi alırken, evi yanan E.E'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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