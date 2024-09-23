Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen H.Z, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev hasar gördü.
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