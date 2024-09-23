Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen H.Z, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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