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        Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:05
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        Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen H.Z, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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