Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Konseri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Kültür AŞ Genel Müdürü Adem Kehci, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Aydın Bakar ve Zahide Özdemir, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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