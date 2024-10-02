Gemerek'te Halk Bankası şubesi hizmet vermeye başladı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, yaptıkları görüşmeler neticesinde Gemerek ilçesinde Halk Bankası şubesinin hizmete başladığını belirtti.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirerek Halk Bankası Gemerek şubesinin ilçe halkının hizmetine kazandırdıklarını aktardı.

Kangal ilçesine de Halk Bankası şubesi kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Dursun, "Kangal esnaf ve sanatkarlarımıza daha hızlı hizmet vermek adına yaptığımız görüşmeler neticesinde Kangal ilçemize Halk Bankası şube inşaatı başlamış olup, en kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçemize kazandırılacaktır." ifadelerini kullandı.