Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı

Yaklaşık 1000 metrekarelik alanda bulunan yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

Gürçayır beldesinde Ahmet Toy'a ait yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

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