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        Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:00
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        Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

        Gürçayır beldesinde Ahmet Toy'a ait yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 1000 metrekarelik alanda bulunan yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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