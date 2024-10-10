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        Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü

        Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:54
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        Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü
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        Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi Sitesi'ndeki 2 oto tamir ile 1 oto yıkama dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Üç dükkanın hasar gördüğü yangında dumandan etkilenen Y.Ö, S.K. ve A.İ. Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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