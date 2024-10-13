Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Y.Y. ve babası N.Y. yaralandı.

İddiaya göre, Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Y.Y. ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.

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