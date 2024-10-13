Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla yaraladı
Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı.
Sivas'ta emekli öğretmen, tartıştığı baba ve oğlu tabancayla vurarak yaraladı.
İddiaya göre, Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Y.Y. ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Y.Y. ve babası N.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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