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        Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü

        Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:47
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        Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü
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        Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O'nun (80) dün tabancayla yaraladığı Yasin Yıldırım (40), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

        V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle kavga çıkmış, şüphelinin ateş etmesi sonucu Yıldırım ve babası N.Y. yaralanmıştı.

        Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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