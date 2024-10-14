Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ardından 5'e 5 turnuva yapan kırmızı-beyazlı ekip, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşusu ile başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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