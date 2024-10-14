Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşusu ile başladı.

        Ardından 5'e 5 turnuva yapan kırmızı-beyazlı ekip, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        "Annem çok mutlu"
        "Annem çok mutlu"
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta kurtların saldırdığı değerlendirilen 66 küçükbaş hayvan telef oldu
        Sivas'ta kurtların saldırdığı değerlendirilen 66 küçükbaş hayvan telef oldu
        Kedi besleme tartışmasında komşusunu öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tu...
        Kedi besleme tartışmasında komşusunu öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tu...
        Ulaş Müftüsü İçli köyleri ziyaret etti
        Ulaş Müftüsü İçli köyleri ziyaret etti
        796 yıllık şaheserde şifa veren 'akustik su sesi' yeniden duyuldu
        796 yıllık şaheserde şifa veren 'akustik su sesi' yeniden duyuldu
        GÜNCELLEME - Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü