Sivas'ta CNC makinaları operatörlüğü eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler sertifika aldı

Sanayide kadın istihdamını artırmak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Tezmaksan Akademi iş birliğinde başlatılan CNC makinaları operatörlüğü eğitimini tamamlayan kadın kursiyerlere sertifika verildi.

STSO tarafından 2014 yılında hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli" projesi kapsamında kadınların sanayi sektöründe daha aktif ve etkin rol alabilmeleri amacıyla Demirağ OSB'de Tezmaksan Akademi'de CNC makinaları operatörlüğü eğitimi gören kadın kursiyerler eğitimlerini tamamladı.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik eden STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, şunları kaydetti:

"Odamız iş birliği ile Tezmaksan Akademi'nin bu konuda sunduğu eğitimler, kadınlarımızın teknik bilgi ve becerilerini artırarak sanayideki yerlerini sağlamlaştırmalarına yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan projemizin bu adımının sonuçlarını görmek, bize büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oluyor. Tezmaksan'ın yanı sıra Gök Rail firmamız da eğitim programı hazırlığı içerisinde. Eğitimler henüz devam ederken, firmalarımızdan eğitime katılan kadın kursiyerleri bünyelerinde istihdam etme konusunda destek sözleri gelmeye başladı. Gök Rail firmamız da sınıf içi ve tezgah başı eğitimlerde sizlerin başarısını ve azmini görünce 'kursa katılanları istihdam etmeye hazırız' sözünü verdi. Eğitim programımıza duyarlı davrandıkları için Gök Rail firmamıza teşekkür ediyor, eğitimi tamamlayan kursiyerlerimize başarılar diliyorum."