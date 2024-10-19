Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal ve beraberindekiler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, Kaymakam Emre Zafer'i makamında ziyaret etti.
Zafer, muhtarlığın toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.
Kartal ise muhtarların mahalle veya köylerde devleti temsil ettiğini vurguladı.
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