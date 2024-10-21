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        11. Sivas Kitap Günleri başladı

        Sivas'ta düzenlenen 11. Sivas Kitap Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:56
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        11. Sivas Kitap Günleri başladı
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        Sivas'ta düzenlenen 11. Sivas Kitap Günleri başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilki 2011 yılında düzenlenen ve günümüze dek uzun soluklu olarak devam ederek Sivas ile özdeşleşen kitap günlerinin 11'incisi Valilik himayesinde, Sivas Belediyesinin destekleriyle başladı.

        Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve kitapseverler katıldı.

        Açılışta konuşan Şimşek, bu yıl etkinliği, özellikle üniversite öğrencilerinin daha fazla istifade edebilmeleri amacıyla 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Etkinliğe yüzlerce yayınevinin katıldığını aktaran Şimşek, "Onlarca yazarın söyleşi ve imza gününün yer aldığı, sosyal ve kültürel içerikli programlara tüm halkımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte ayrıca sinema günleri kuşağı ile bu sektörde önemli başarılara imza atmış olan renkli simalar da sevenleri ile buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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