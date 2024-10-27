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        Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:06
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        Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Cuma Barkodat (53) yönetimindeki 34 HT 0889 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Osmandede mevkisinde, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan araçtaki Aziz Kutluktemur (75) ve Hasan Kutluktemur (48), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Aziz Kutluktemur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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