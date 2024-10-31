Sivas'ta lisanslı depoculuk konferansı düzenlendi

Sivas Ticaret Borsası ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde lisanslı depoculuk konulu konferans düzenlendi.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) Genel Müdürü Ali Cem Suca, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulunan 31 ticaret borsasının ortaklığı ile kurulan Anadolu ÜPAK’ın borsada işlem gören 17 kalem ürün borsasına aracılık işlemi yürüteceğini belirtti.

Ülkenin yıllık hububat rekoltesinin yaklaşık yüzde 30’unun lisanslı depolarda saklanabildiğini aktaran Suca, amaçlarının 250 olan lisanslı depo sayısını artırarak, tarımın gelişimine katkı sağlamak, bu suretle de ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı vermek olduğunu ifade etti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ise tarım sektörünün, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında temel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Geleneksel tarım yöntemleri ve depolama koşullarının, çiftçilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu vurgulayan Karakaya, "Ürünlerin uygun şekilde depolanmaması kalite kaybına, pazarlama zorluklarına ve fiyat dalgalanmalarına yol açabilmektedir. Bu noktada devreye giren lisanslı depoculuk sistemi, tarım sektörümüzün modernleşmesinde ve sürdürülebilirliğinde kritik rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.