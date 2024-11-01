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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:15
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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