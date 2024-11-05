Şarkışla'da özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçedeki özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçedeki özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, Atatürk İlkokulu'ndaki özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek yüz boyama, dans gösterisi ve oyun etkinliği yaptı.
Programa Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, Atatürk İlkokulu Müdürü Cengiz Temur ve öğretim üyeleri katıldı.
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