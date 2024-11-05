Şarkışla'da özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, Atatürk İlkokulu'ndaki özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek yüz boyama, dans gösterisi ve oyun etkinliği yaptı.

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