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        Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

        Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:04
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        Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış
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        Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.

        Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.

        Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

        Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.

        Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

        Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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