Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.

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