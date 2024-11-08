SGK Sivas İl Müdürlüğüne atanan Kale, görevine başladı

Kale, SGK İl Müdürlüğünde 21 yıldır memur, şef, merkez müdür yardımcılığı ve son olarak il müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

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