SGK Sivas İl Müdürlüğüne atanan Kale, görevine başladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Kale, görevine başladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Kale, görevine başladı.
Eski SGK İl Müdürü Vakkas Demir'in Ankara merkeze atanmasının ardından boşalan göreve SGK İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kale atandı.
Göreve başlayan Kale, kuruma yabancı olmadığını, tek amacının Sivas halkına hizmet etmek olduğunu söyledi.
Kale, SGK İl Müdürlüğünde 21 yıldır memur, şef, merkez müdür yardımcılığı ve son olarak il müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştu.
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