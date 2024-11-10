Zara'da "Doğa Okur Yazarlığı" konulu semineri düzenlendi

Programda, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Bölümünden Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından katılımcılara doğa okur yazarlığı, orman yangınlarında ilk müdahale, yangında farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.