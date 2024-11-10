Şarkışla'da evin balkonunda çıkan yangın hasara neden oldu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Yıldırım Mahallesi Mehmet Gönen Sokak'ta Ö.U'ya ait evin balkonunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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