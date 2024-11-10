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        Şarkışla'da evin balkonunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:20
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        Şarkışla'da evin balkonunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı Yıldırım Mahallesi Mehmet Gönen Sokak'ta Ö.U'ya ait evin balkonunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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