Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Programda, Türkmen, Sevinç ve diğer katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Akıncılar ilçesinde düzenlenen etkinliğe ise Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşar ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, öğrenciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Zara ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 5 bin sarı ve kara çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Zafer, kuraklığa karşı ağaçlandırmanın önemine dikkati çekerek, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bu tip projelere önem vermeliyiz." dedi.

Ulaş'ta, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 3 bin çam fidanı dikildi.

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