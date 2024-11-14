Sivas Belediyesi, 25 mobil taziye aracını hizmete sundu

Sivas Belediyesi, 25 mobil taziye aracını vatandaşların hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını döneminde alınan tedbirler gereği son verilen taziye aracı uygulaması, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un talimatıyla tekrar hayata geçirildi.

Belediye öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen 25 taziye aracı, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sergilendi.

Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil taziye aracı projesine destekte bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Mobil taziye araçlarının bir kısmının belediye imkanıyla oluşturulduğunu aktaran Uzun, "Mobil taziye araçlarımızın içerisinde arkadaşlarımız her şeyi düşünmüşler. Isınmadan, semaverine, mutfağına kadar her şey düşünülmüş. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde vatandaşlarımız en iyi şekilde kullanacaklar." ifadelerini kullandı.